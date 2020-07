Conferenza stampa Sarri: «Con la Lazio facciamo sempre fatica. Onorerò il contratto» (Di domenica 19 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del big match casalingo contro la Lazio. Lazio – «Durante la stagione, la Lazio ha fatto benissimo. Si è dimostrata una grande squadra. Anche se sei in un momento meno positivo, puoi ritrovarti in una grande partita. È una gara difficile contro una squadra forte con cui noi abbiamo sempre fatto fatica». MOMENTO DIFFICILE – «Abbiamo giocato contro tre squadre in grande condizione. Siamo in un momento in cui tutti hanno difficoltà a tenere la partita in mano per 90 ... Leggi su calcionews24

