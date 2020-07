Conferenza stampa Inzaghi: «Luis Alberto out. Immaginavo di essere più vicino alla Juve» (Di domenica 19 luglio 2020) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. MATCH – «Domani sarà una bellissima partita, contro due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Adesso sarà in casa loro, una gara difficilissima che cercheremo di fare nel migliore dei modi. Abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop, andremo per fare un’ottima gara senz’alibi e senza pensare agli assenti che fanno parte del gioco». INFORTUNATI – «Luis Alberto non sarà ... Leggi su calcionews24

