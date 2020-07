Con la scuola per le cure palliative l’Italia compie un grande atto di civiltà (Di domenica 19 luglio 2020) Ho sempre ritenuto che la dignità della vita umana debba essere rispettata e preservata dal primo all’ultimo momento. Con un mio emendamento al decreto Rilancio appena convertito in legge, è stata istituita la scuola di Specializzazione in Medicina e cure palliative. Un ulteriore passo concreto verso il riconoscimento del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative, sancito nella legge 38 del 2010. Tale legge, riconosciuta tra le più avanzate a livello europeo, finalmente sta vedendo applicati quasi tutti i suoi articoli e in particolare quelli relativi alla formazione. Infatti, dopo l’istituzione della disciplina professionale, avvenuta nel 2013, in base all’art. 8, comma 1, era necessario aggiornare gli ordinamenti didattici dei percorsi ... Leggi su ilblogdellestelle

NicolaPorro : In un Paese che cerca con difficoltà di ripartire, ecco arrivare i #sindacati che sostengono che la scuola non debb… - AzzolinaLucia : Oggi sono stata in Piemonte, a Torino, per lavorare con il Tavolo regionale alla riapertura di settembre, insieme a… - c_appendino : Ringrazio @AzzolinaLucia per essere venuta a #Torino a lavorare di persona con il tavolo regionale per l’avvio dell… - pietro30199674 : RT @claudio_2022: La lagna di Azzolina: «Attaccata perché donna» No ministra, l'essere donna non c'entra niente con l'incapacità. 85.000 ca… - era_geo : M5S_Senato 'RT vitocrimi: Lavoriamo sempre per far ripartire l'Italia e costruire il suo futuro. Il… -