Come sta Schumacher? Il racconto di Jean Todt: “L’ho visto” (Di domenica 19 luglio 2020) Come sta Michael Schumacher? L’ex pilota e campione di Formula 1 da anni lotta per riprendersi da un incidente in montagna. Jean Todt è una delle poche persone che possono vederlo. Parole di speranza quelle di Jean Todt riguardo le condizioni di Michael Schumacher. L’ex uomo di vertice della divisone sportiva della Ferrari è uno dei pochi che possono vedere il pilota che con la scuderia di Maranello ha monopolizzato i mondiali a cavallo tra gli anni novanta e duemila. Legati da una profonda amicizia, oltre che da un percorso professionale ricco di vittorie e soddisfazioni, hanno condiviso gli anni migliori della storia recente della Ferrari. Al Daily Mail Jean Todt ha rilasciato importanti dichiarazioni sullo ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Michael Schumacher, Jean Todt: “L’ho visto, lavora affinché lo possano rivedere tutti” Sport Fanpage Nardella: «Scuola prima emergenza. Le aziende e il Paese ripartono se i ragazzi tornano in classe»

Sindaco Dario Nardella, le città stentano a ripartire e quelle d’arte come Firenze sono in ginocchio. Come se non bastasse i sindacati dicono che la ripartenza della scuola è a rischio… «Oltre a lanci ...

I 10 migliori playboy visti al cinema

Mentre su Netflix è disponibile il film Gli Infedeli (con Mastandrea e Scamarcio), qui ripercorriamo i casanova del grande schermo, che inevitabilmente sono anche artisti della menzogna e dell’inganno ...

