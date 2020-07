Come funziona Costanza, l’app italiana (basata sui Beacon) per garantire il distanziamento in azienda (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio) Il Bluetooth è una tecnologia comparsa per la prima volta nel 1994. All’inizio serviva per piccoli trasferimenti di dati, poi è stata riscoperta per collegare i nostri smartphone a casse, cuffie e smartband. E negli ultimi mesi è diventata cruciale per lo sviluppo delle app di tracciamento dei contagi da Coronavirus. Una startup italiana però si è spinta ancora oltre e l’ha utilizzata per creare un sistema in grado di far rispettare (e registrare) il distanziamento sul posto di lavoro. Smart Beacon è una startup di Torino specializzati nei Beacon, dei piccoli dispositivi che emettono frequenze Bluetooth a bassa intensità e possono essere rilevati dai nostri smartphone. I Beacon vengono montati su ... Leggi su open.online

