“Come angeli in terra”, successo ed emozione per la presentazione del libro (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasagiove (Ce) – É stato inaugurato ufficialmente mercoledì 15 luglio l’80esimo anniversario della presenza delle Suore degli angeli nella città di Casagiove con la presentazione alla comunità civile, militare e religiosa del libro “Come angeli in terra”, opera prima della giornalista Giovanna Longobardi per Edizioni Saletta dell’Uva, che racchiude in premessa le parole di speranza e gli auspici del Vescovo di Caserta, Mons. Giovanni D’Alise. L’evento promosso e organizzato impeccabilmente dalle Suore degli angeli dell’Istituto “Mater Amabilis”, in partenariato con l’Archivio Storico Diocesano di Caserta, la Pro Loco “M. Santoro” di Casagiove e ... Leggi su anteprima24

