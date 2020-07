Colleferro, Comunali 2020: il centrodestra? (Di domenica 19 luglio 2020) L’ appuntamento elettorale per rinnovare l’ Amministrazione comunale di Colleferro è ormai prossimo; ecco che qualche domanda c’è da porsela. Il sindaco Pierluigi Sanna è pronto a correre per la riconferma; con lui il centrosinistra unito. Dall’ altra parte, ovvero nel centrodestra, si continua a trattare (anche a livello romano) per cercare di tenere unita la coalizione; unica condizione di “gioco” competitiva nelle urne. I bene informati scommettano su un giornalista residente in città: potrebbe essere lui l’ uomo di mediazione, dunque di sintesi, tra le anime sovraniste, quelle moderate e le civiche alternative alla sinistra. Il rinnovamento (almeno nel candidato sindaco) sarà il tratto distintivo del centrodestra di Colleferro nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Comunali 2020 Colleferro: il centrodestra? -