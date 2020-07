Coldiretti: il crollo dei ristoranti costa 3 miliardi al settore agroalimentare nazionale (Di domenica 19 luglio 2020) Le stime di Coldiretti sugli effetti del coronavirus nel settore agroalimentare nazionale. ROMA – 3 miliardi di euro. E’ questa la perdita del settore agroalimentare nazionale secondo le stime di Coldiretti per l’emergenza coronavirus. Secondo quanto precisato dalla Confederazione, nei mesi di luglio, agosto e settembre si prevede un calo del 48% di cene e pranzi fuori casa con numeri che ‘pesano’ su cibo e vino. L’associazione, sottolinea, come in settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta il principale canale di commercializzazione per fatturato e sta subendo un calo importante dal punto di vista di fatturato. Il turismo Un drastico calo che sembra essere ... Leggi su newsmondo

