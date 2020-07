Coldiretti: crollano del 10% i consumi alimentari per il crollo della ristorazione (Di domenica 19 luglio 2020) A pesare – sottolinea la Coldiretti - è la chiusura pressochè totale durante il lockdown della ristorazione per la quale rimane una situazione di sofferenza per le difficoltà economiche, lo smart working, la diffidenza dei consumatori e le difficoltà del turismo Leggi su firenzepost

ROMA – I consumi alimentari degli italiani fanno segnare un calo del 10% nel 2020 per effetto del crollo del canale della ristorazione che non viene compensato dal leggero aumento della spesa domestic ...

Grano, produzione minore ma di gran qualità

La trebbiatura dei campi sta volgendo al termine. Primo bilancio di Coldiretti sulla raccolta del grano 2020. Bene la Valdicornia, meno la Valdicecina CECINA — Produzione in calo ma di ottima qualità ...

