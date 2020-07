Colata di sangue sulla faccia di Musumeci, il manifesto shock dei grillini siciliani (Di domenica 19 luglio 2020) Un volantino sta facendo discutere la Regione Sicilia. Si tratta di una locandina postata dal pentastellato Nuccio Di Paola che ritrae il volto di Nello Musumeci, presidente della giunta. Attorno alla sua foto c’è una decorazione di colore rosso che riporta a un immaginario horror. Per la maggioranza, la simbologia è chiara: una «Colata di rosso sangue, che gocciola sul viso del Presidente». «Ogni commento sarebbe superfluo», commenta Musumeci sul suo profilo Facebook. Ma dal Movimento 5 Stelle smentiscono qualsiasi riferimento a minacce o violenza. «Lo abbiamo fatto per rappresentarlo come un incubo», spiegano a Repubblica. Ma ormai il vaso si è aperto e le indignazioni arrivano a valanghe. «Di Paola ha decisamente valicato ogni limite, ... Leggi su open.online

