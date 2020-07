Ciclismo: da S.Giovanni al Natisone ripartenza per la comunità (Di domenica 19 luglio 2020) “E’ bellissimo inaugurare con una gara dedicata ai ragazzi, la seconda prova Master delle piste, la riapertura del velodromo di San Giovanni al Natisone, chiuso agli sportivi delle due ruote per un fermo causato sia dai lavori di ristrutturazione sia per coronavirus. Avere qui oggi quasi 200 atleti provenienti da molte regioni, non solo del Nord-Est, fa capire a noi rappresentanti delle istituzioni l’importanza che ha puntare e investire sullo sport, sui più giovani e sulle loro famiglie”. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, si è mescolato volentieri tra ruote e pedali, catene e freni, ma anche risate, gesti scaramantici e raccomandazioni dei tecnici che si aggiungevano a quelle già fatte dalle mamme ai ragazzi che si apprestavano ad affrontare la pista ... Leggi su udine20

