Chiariello | Ancelotti e Conte godono di troppa buona stampa oltre i meriti

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Viene da sorridere pensando alle concorrenti della Juventus. Oggi l'Inter, senza scontri diretti, sarebb ...Poi Chiariello ha aggiunto: "Ma il Napoli ora, in classifica generale, è dove più o meno l'aveva lasciata Carlo Ancelotti. Le macerie Ancelottiane hanno prodotto tanta negatività tale da non riuscire ...