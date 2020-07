Chiara Ferragni e il crossover generazionale per coinvolgere i giovani nel dibattito artistico (Di domenica 19 luglio 2020) «Gli Uffizi non hanno bisogno di Chiara Ferragni, né Chiara Ferragni degli Uffizi». Lo ha detto il direttore delle Gallerie fiorentine Eike Schmidt in un’intervista pubblicata questa mattina sul quotidiano La Repubblica. E non si tratta di una critica a un’iniziativa presa da lui stesso, ma di un’analisi logica dopo le proteste per quanto accaduto nei giorni scorsi a Firenze. La visita di Chiara Ferragni agli Uffizi è stata l’ennesimo pretesto per attaccare la famosa influencer e imprenditrice. Ma dietro quella scelta c’è un qualcosa che riguarda la cultura. LEGGI ANCHE > Il post degli Uffizi che mette Chiara Ferragni e la Venere di Botticelli sullo stesso piano «Siamo stati ... Leggi su giornalettismo

