Chiamò “negra” la Kyenge. Assolto il vicesindaco di Civitanova Marche (Di domenica 19 luglio 2020) Macerata, 19 lug – “Negra” in Italia non ha l’accezione negativa che il termine ha nei Paesi anglosassoni: è stato Assolto il vicesindaco di Civitanova Marche (in provincia di Macerata) Fausto Troiani che aveva così definito l’esponente del Pd Cécile Kyenge Kashetu. L’ex ministro per l’integrazione del governo Letta aveva trascinato Troiani in tribunale con un procedimento penale per direttissima, ma i giudici non le hanno dato ragione. Il tribunale di Macerata, per la precisione il collegio presieduto dal giudice Daniela Bellesi, ha accolto le obiezioni sollevate dal legale del vicesindaco di Civitanova Marche assolvendolo dalle accuse a lui rivolte. Il termine per la deposizione delle ... Leggi su ilprimatonazionale

