Che succede in Europa. Crosetto: vi spiego come i paesi frugali stanno isolando l’Italia (video) (Di domenica 19 luglio 2020) Che succede in Europa? L’Italia è in difficoltà sul Recovery Fund. Non c’è l’accordo dei Ventisette su fondo anticrisi e non appare una soluzione unitaria all’orizzonte soprattutto sul meccanismo per controllare l’attuazione delle riforme. Il contrasto tra il fronte dei paesi cosiddetti frugali, con l’olandese Rutte e l’austriaco Kurz in testa, e il fronte del Sud, con Conte e lo spagnolo Sanchez in prima linea, è sempre più acceso. Guido Crosetto spiega in un video come stanno andando le cose e soprattutto paventa in futuro lo scavalcamento di Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia. Una vittoria dei paesi frugali contro ... Leggi su secoloditalia

CarloCalenda : Questo è quello che succede ogni week end in tutta Italia. Per quelli che ?@Azione_it? è solo Calenda e ?… - lucianonobili : Che succede in #Liguria? Il PD ha deciso di abbracciare il M5S per percorrere insieme la via del populismo, candid… - borghi_claudio : @ElioTruzzolillo @Stefano03486740 @EnricoLetta @ilaborletti @FondMerloni E che gli succede alla Banca Centrale se d… - svnshinelouiis : comunque io ho preso un impegno per il 23 ciò significa che faranno qualcosa per forza perché ogni volta che succed… - dreamingxx_ : Ma anche a voi succede che a volte vi batte il cuore così forte per diversi minuti che sembra che volesse uscire da… -

Ultime Notizie dalla rete : Che succede Dall’incubo al ritmo scudetto: Pioli vola, Rangnick arriva, dilemma Milan La Gazzetta dello Sport Che succede in Europa. Crosetto: vi spiego come i paesi frugali stanno isolando l’Italia (video)

Che succede in Europa? L’Italia è in difficoltà sul Recovery Fund. Non c’è l’accordo dei Ventisette su fondo anticrisi e non appare una soluzione unitaria all’orizzonte soprattutto sul meccanismo per ...

La sinapsi artificiale “parla” con le cellule viventi

La sinapsi artificiale bioibrida in grado di interfacciarsi con le cellule neuronali è un traguardo che amplia gli orizzonti di ricerca verso la connessione uomo-macchina e aggiunge un tassello tra gl ...

Che succede in Europa? L’Italia è in difficoltà sul Recovery Fund. Non c’è l’accordo dei Ventisette su fondo anticrisi e non appare una soluzione unitaria all’orizzonte soprattutto sul meccanismo per ...La sinapsi artificiale bioibrida in grado di interfacciarsi con le cellule neuronali è un traguardo che amplia gli orizzonti di ricerca verso la connessione uomo-macchina e aggiunge un tassello tra gl ...