Che fine ha fatto Ana Laura Ribas? Oggi a 52 anni è diventata… [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Molti ricorderanno la showgirl brasiliana per la sua partecipazione come valletta a diversi show di successo degli anni ’90 e 2000. Ana Laura Ribas è un personaggio del mondo dello spettacolo che ha lavorato con grandi conduttori, come Mike Bongiorno o Iva Zanicchi. Nella sua carriera è stata anche velina di Striscia la Notizia tra gli anni 1991 e 1992 e nel 2004 ha partecipato anche come naufraga de L’Isola dei Famosi. La showgirl brasiliana negli anni è diventata anche conduttrice radiofonica e televisiva, ma poi ha deciso di lasciare per sempre il mondo dello spettacolo. Dopo l’esperienza come “isolana”, Ana Laura Ribas ha partecipato a diversi salotti televisivi, vestendo il ruolo di opinionista. Ma dopo ... Leggi su velvetgossip

GiovanniToti : Quando il Ministero delle Infrastrutture ha cambiato il piano di manutenzioni, era stato detto che la #Liguria avre… - zaiapresidente : ?? Oggi i cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Veneto dalla fine del lockdown. In… - WeAreTennisITA : Finalmente Rafa Nadal ci mostra un colpo che tutti noi possiamo imitare: passare lo straccio alla fine dell'ora ??… - gianlucav77 : RT @SFalax: Queste sono immagini che in TV in Italia nn mostreranno.Questa donna imbratta la scritta #BLM fatta a New York sotto la Trump T… - insomniaschild_ : RT @mamacita1204: Perciò Harry si mangia uno scorpione, senza aspettare la fine della domanda, per non classificare i ragazzi e voi che fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine ha fatto - Victor Ibarbo Voce Giallo Rossa Flavio Frisenna nello staff tecnico della scuola volley Showy Boys

La Showy Boys Galatina cresce sempre più ed allarga il suo staff tecnico. In casa biancoverde arriva l’ufficializzazione di Flavio Frisenna, giovane e preparato allenatore federale che va ad implement ...

Ue, Conte inizia ad avere paura: "È più complicato del previsto"

La strada del Consiglio europeo per Giuseppe Conte appare sempre più in salita. Le difficoltà dell'ultima nottata,con lo scontro durissimo tra Italia e Paesi Bassi, si sono confermate anche questa mat ...

La Showy Boys Galatina cresce sempre più ed allarga il suo staff tecnico. In casa biancoverde arriva l’ufficializzazione di Flavio Frisenna, giovane e preparato allenatore federale che va ad implement ...La strada del Consiglio europeo per Giuseppe Conte appare sempre più in salita. Le difficoltà dell'ultima nottata,con lo scontro durissimo tra Italia e Paesi Bassi, si sono confermate anche questa mat ...