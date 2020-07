C’è del tenero fra Wawrinka e Muguruza? Allenamenti in coppia e relax nella stessa piscina: i fan sognano (Di domenica 19 luglio 2020) Ai tempi dei social il gossip si fa studiando i dettagli delle foto, like, commenti e qualsiasi indizio utile che possa trasparire dai profili dei diretti interessati. I fan sono tremendamente bravi in questo. Negli ultimi giorni si vocifera che fra Stan Wawrinka e Garbine Muguruza possa esserci del tenero. Lo svizzero si è lasciato da un po’ con la collega Donna Vekic, la bella tennista spagnola invece ha cercato di tenersi alla larga dalla cronaca rosa, preferendo quella sportiva. Una foto che ritrae i due ad allenarsi insieme in quel di Ginevra ha però fatto drizzare le antenne ai fan: i due sembrano piuttosto complici. Una foto di entrambi, nella stessa piscina (seppur in momenti differenti) è il secondo particolare da non sottovalutare. Se ... Leggi su sportfair

