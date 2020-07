Catwoman: Halle Berry accettò il Razzie per "questo film di me..a" (Di domenica 19 luglio 2020) La protagonista di Catwoman, Halle Berry è stata l'unica attrice premio Oscar ad accettare il Razzie ringraziando, a modo suo, tutti quelli che avevano contribuito a realizzare il film. Halle Berry grazie a Catwoman vinse nel 2004 il Razzie come peggior attrice dell'anno. Berry è stata la prima star ad accettare il premio di persona, stringendo nelle mani anche l'Oscar vinto nel 2002 e ringraziando la Warner Bros, per averle dato l'opportunità di fare "questo film di me..a". Ad oggi sono solo sei gli attori che possono vantare di aver vinto sia il premio Oscar che il Razzie. La quinta a raggiungere questo traguardo è stata ... Leggi su movieplayer

