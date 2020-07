Cattedrale di Nantes incendiata: fermato un immigrato africano ospitato dalla diocesi (Di domenica 19 luglio 2020) Si chiama Emmanuel, ha 39 anni, è un profugo originario del Ruanda. È stato fermato in queste ore in relazione alle indagini per l”’incendio doloso” nella Cattedrale di Nantes, in Francia. Secondo l’emittente Rtl si tratta di un profugo ruandese che lavorava presso la diocesi e che era arrabbiato per il visto scaduto. Il sospetto è ritenuto responsabile della chiusura a chiave della Cattedrale il giorno prima dell’incendio. “In questa fase si tratta di verifiche, nulla consente di coinvolgerlo nell’attuazione dell’incendio”, ha dichiarato il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennes, citato da Le Figaro, affermando che “dobbiamo rimanere cauti”. Emmanuel, 39 anni, profugo del Ruanda Arrivato dal ... Leggi su secoloditalia

