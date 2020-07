Caterina Balivo nella bufera per una foto e dichiara: “Era solo per 5 minuti” (Di domenica 19 luglio 2020) Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo una fotografia che ha pubblicato Caterina Balivo è finita nella bufera. View this post on Instagram La felicità di andare incontro alla mia famiglia tutta insieme su un’isola magica. #waitingfor #Caterinasecrets A post shared by Caterina Balivo (@CaterinaBalivo) on Jul 17, 2020 at 2:14am PDT … L'articolo Caterina Balivo nella bufera per una foto e dichiara: “Era solo per 5 minuti” Curiosauro. Leggi su curiosauro

sscalcionapoli1 : Caterina Balivo: 'Contenta per la vittoria del Napoli' #ForzaNapoliSempre #NapoliUdinese - roma_magazine : RT @calciomercato_m: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Contenta per la vittoria del Napoli' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Contenta per la vittoria del Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Contenta per la vittoria del Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Contenta per la vittoria del Napoli' -