Caterina Balivo abito inguinale al matrimonio della sorella: cosce e décolleté in mostra (Di domenica 19 luglio 2020) Caterina Balivo stratosferica in mini abito: cosce e décolleté in mostra nello scatto sexy dove è adagiata su un letto a baldacchino all’aperto. La conduttrice Rai ieri ha festeggiato a Favignana il matrimonio di sua sorella e grazie al sexy look scelto ha attirato l’attenzione dei presenti e dei followers, pazzi di lei. Immancabili i suoi amati figli il marito, Guido Maria Brera. Caterina Balivo super hot al matrimoni della sorella Con indosso un mini dress rosa a fiori colorati, elegantemente ricamato nella profonda scollatura, la sensuale Balivo ha deliziato tutti facendo sfoggio delle sue lunghe e magre gambe e del generoso seno. Capelli ... Leggi su urbanpost

