Caso Castelli, Nicola Porro difende Il Tempo. Lo sfogo è clamoroso (Di domenica 19 luglio 2020) Altro che censura. La vergogna di Laura Castelli comincia a fare rumore. Oggi interviene su Facebook anche Nicola Porro che difende l'operato e la libertà di stampa del quotidiano Il Tempo. Finalmente qualcuno ha il coraggio di dire la verità e di sostenere l'inadeguatezza di un viceministro dell'economia che, di fronte alla crisi dei ristoratori, dice: beh, adesso cambiate mestiere. Nicola Porro difende Il Tempo sottolineando che solo Franco Bechis e Francesco Storace hanno riportato le parole che il viceministro ha pronunciato nel corso del "Tg2 Post". E Porro rincara la dose: "I ristoratori dovrebbero cambiare mestiere? Qui l'unica che dovrebbe farlo è proprio lei visti i risultati ... Leggi su iltempo

Mi dicono che io ho successo sui social bontà loro perché insulto e urlo certo quando uno poi si sente il viceministro castelli che spiega l’economia a quelli che non riescono a portare neanche un ...

Il M5s nega la libertà di stampa. Lucaselli (Fdi) a valanga sul caso Castelli

Ylenja Lucaselli di Fratelli d'Italia non usa mezze misure. E, sul caso Castelli, attacca il M5s per l'atteggiamento vessatorio sulla libertà di stampa. "Da parte del Movimento 5 Stelle è arrivata ...

