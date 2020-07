Carrera Cup Italia: Raptor Engineering lancia Altoè (Di domenica 19 luglio 2020) Raptor Engineering lancia Giovanni Altoè nella Carrera Cup Italia: il team fondato da Andrea Palma esordirà nel prestigioso monomarca di Porsche Italia con il 22enne pilota veneto Raptor Engineering annuncia l’arrivo in squadra di Giovanni Altoè per la stagione 2020 nella Porsche Carrera Cup Italia. Il nuovo team fondato dal pilota Andrea Palma, che per il progetto veste… L'articolo Carrera Cup Italia: Raptor Engineering lancia Altoè Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

