Carlo Taormina e le denunce contro Conte al Tribunale dei Ministri (Di domenica 19 luglio 2020) L’annuncio lo ha dato l’avvocato Carlo Taormina ieri su Twitter: “Una voce mi dice che la procura di Roma,da me investita con tre denunzie sulla gestione dell’emergenza coronavirus,abbia trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri contro Giuseppe Conte e altri. Darò conferma”. «Non ce l’ho fatta a non darvi la notizia che nessun organo di stampa e televisivo può avere», ha aggiunto su Facebook. Di cosa parliamo? Lo spiega lo stesso Taormina a Libero: La denuncia principale, spiega il penalista, riguarda la «gestione dell’emergenza» nel suo complesso. Ovvero i «ritardi accumulati» nella messa a punto delle misure anti-epidemia pur nella «consapevolezza» della ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Carlo Taormina e le denunce contro Conte al Tribunale dei Ministri - Noovyis : (Carlo Taormina e le denunce contro Conte al Tribunale dei Ministri) Playhitmusic - - DocenteCarla : @Italian61759465 Si sta muovendo carlo Taormina ed altri avvocati - CretellaRoberta : RT @AmbaAradam: @12xxxxx_10 @nanenmonio @carlo_taormina L’azione penale è obbligatoria nel senso che si è costretti ad aprire un fascicolo,… - darioconte66 : @Daniele25221 @Renato22171110 @carlo_taormina La #magistratura è controllata dai servizi segreti. In primis dalla CIA. -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Taormina

next

L’annuncio lo ha dato l’avvocato Carlo Taormina ieri su Twitter: “Una voce mi dice che la procura di Roma,da me investita con tre denunzie sulla gestione dell’emergenza coronavirus,abbia trasmesso gli ...Alle 19,30 all'Orto botanico in via Lincoln per la rassegna del Teatro Biondo "Parola a Palermo – Sedici modi di raccontare e raccontarsi" il monologo "Buzzatiana" di Dario Ferrari interpretato da Nin ...