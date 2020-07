“Cani per trovare i positivi al coronavirus”: il tentativo austriaco (Di domenica 19 luglio 2020) Cani per individuare i positivi al coronavirus, anche asintomartici. È l’opzione al vaglio delle autorità austriache: il ministro della Difesa, Klaudia Tanner, ha comunicato che l’intenzione è quella di utilizzare il cani in dotazione all’esercito. Sta per concludersi l’addestramento di un pastore belga presso il centro di Kaisersteinbruch nel Burgenland: a fine luglio sarà un “tracker” di covid-19. “Il fatto che i nostri cani siano in grado di rilevare sostanze diverse non è una novità. Abbiamo cani che possono anche rilevare esplosivi o narcotici in base al loro odore e il coronavirus non si è fermato nemmeno in Austria”, ha detto il ministro della Difesa. L'articolo “Cani per trovare i positivi al coronavirus”: il ... Leggi su ilfattoquotidiano

