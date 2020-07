Campana Futsal, al via la nuova stagione: ufficializzato mister e staff tecnico (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il saluto al precedente tecnico Gerardo Dello Iacovo, la Campana Futsal annuncia il nuovo mister che guiderà i grigioneri per la stagione 2020/21: Cosimo Sorice. Anche lui in passato ha indossato la casacca grigionera sui campi di calcio a 5, e l’inizio della sua carriera in panchina è di tutto rispetto, poiché mister Sorice viene da una esperienza triennale col Benevento 5 con il quale ha raggiunto la salvezza il primo anno in C1, poi il quarto posto e la finale di Coppa Italia di categoria raggiunti l’anno scorso, e infine prima che la stagione agonistica venisse interrotta dal Covid19, il settimo posto in classifica. Ad affiancare mister Sorice in questa ... Leggi su anteprima24

