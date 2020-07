California, tsunami meteo. Onde giganti invadono città (Di domenica 19 luglio 2020) Newport Beach in California è stata interessata alcuni giorni fa, da inondazioni causate dall’alta marea costiere concomitante a condizioni meteo avverse al largo, in Oceano Pacifico. Il mare si è sollevato sino a 2 metri e ha allagato le parti basse della città per varie ore causando numerosi danni, soprattutto nel porto, dove sono state distrutte anche grosse imbarcazioni. In città si fa la conta dei danni causati agli edifici e attività che sono state inondate. Il portavoce della città di Newport Beach, John Pope ha riferito che la città ha avuto ingenti danni per l’innalzamento improvviso del mare, e i danni sono ingenti. Ci sono sabbia e rifiuti disseminati ovunque in città. Il sindaco di Newport Beach, Will O’Neill, ha pubblicato le foto ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : California tsunami California, tsunami meteo Meteo Giornale California, tsunami meteo. Onde giganti invadono città

Newport Beach in California è stata interessata alcuni giorni fa, da inondazioni causate dall’alta marea costiere concomitante a condizioni meteo avverse al largo, in Oceano Pacifico. Il mare si è sol ...

Newport Beach in California è stata interessata alcuni giorni fa, da inondazioni causate dall’alta marea costiere concomitante a condizioni meteo avverse al largo, in Oceano Pacifico. Il mare si è sol ...