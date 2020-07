Calciomercato Palermo, il futuro di Doda è rosanero: Sagramola e Castagnini a lavoro per altri quattro under (Di domenica 19 luglio 2020) Masimiliano Doda nuovo tassello per la linea verde del PalermoL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre così, evidenziando come il futuro dell'esterno albanese sia a tinte rosanero. L'avventura del classe 2000 alla Sampdoria è infatti ufficialmente conclusa dopo sette anni. Il giocatore, a seguito del mancato salto tra i professionisti con i blucerchiati, è pronto ora a realizzare questo sogno con la maglia del club di Viale del Fante, che ha vestito nella scorsa stagione di Serie D guadagnandosi - complice anche la regola degli under - un posto da titolare e dando mostra delle sue qualità. Per lui sarebbe pronto un contratto triennale. Un vero e proprio attestato di stima da parte della società, che intende puntare su diversi ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, il futuro di #Doda è rosanero: Sagramola e Castagnini a lavoro per altri quattro under - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, domani il via libera ai non confermati: ultima chance per tre rosanero - CalcioPillole : #calciomercato Dopo il colpaccio #Menez, la #Reggina punta ad un altro colpo da 90: è in fase avanzata la trattati… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Calciomercato, #Lafferty verso il ritorno in Italia? La #Reggina ci prova per l’ex #Palermo. I dettagli - Mediagol : #Calciomercato, #Lafferty verso il ritorno in Italia? La #Reggina ci prova per l’ex #Palermo. I dettagli -