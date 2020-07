Calciomercato Palermo, casting in mediana: Agazzi alternativa a De Rose. La situazione (Di domenica 19 luglio 2020) Il Palermo porta avanti i castingL'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulle mosse di mercato che il club di Viale del Fante intende attuare in mediana. Il duo Castagnini-Sagramola è infatti alla ricerca di un giocatore esperto e di qualità che possa affiancare, nella prossima stagione di Serie C, i confermati Malaury Martin e Alessandro Martinelli ma che possa anche adattarsi ad eventuali cambi di modulo. Nei giorni scorsi, occhi puntati su Francesco De Rose, ma la strada per l'arrivo in rosanero del centrocampista della Reggina sembra essere in salita. È per questa ragione che la società sta valutando altre alternative. Tra queste, in particolare, Davide Agazzi. Il classe '93 di ... Leggi su mediagol

