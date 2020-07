Calciomercato Napoli, servono almeno 80 milioni per cedere Kalidou Koulibaly (Di domenica 19 luglio 2020) Fali Ramadani ha avuto modo di parlare con Aurelio De Laurentiis. L’agente ha ormai da tempo trovato un accordo per il rinnovo di Nikola Maksimovic, ma col presidente azzurro bisogna ancora definire la situazione di Kalidou Koulibaly. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Fali Ramadani sarebbe reduce da una lunga chiacchierata con il Manchester City. La prima offerta del club inglese, però, non è sufficiente, almeno in quella che è l’idea del patron azzurro. In queste ore, intanto, il giocatore sarà impegnato nel match del San Paolo contro l’Udinese. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla ... Leggi su calciomercato.napoli

