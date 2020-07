Calciomercato Juventus, per Zapata offre Perin all’Atalanta: lo scambio si farà? (Di domenica 19 luglio 2020) Secondo le ultime indiscrezioni una clamorosa ipotesi rende protagoniste nella prossima sessione di Calciomercato Juventus e Atalanta. Il Calciomercato è pronto ad infiammare la platea del pallone, un a sessione di trasferimenti diversa dal normale visto il caos del Coronavirus che sta costringendo in estate a concludere la Serie A. Le ultime indiscrezioni riguardanti Juventus … L'articolo Calciomercato Juventus, per Zapata offre Perin all’Atalanta: lo scambio si farà? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

