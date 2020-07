Calcio Napoli Udinese 2-1 ma di buono c’è molto poco. Politano al 95′ realizza il gol vittoria (Di domenica 19 luglio 2020) Possesso palla continuo, lento e stucchevole: un Calcio Napoli senza idee sbatte contro il muro Udinese. La risolve Politano con un gran tiro al 95′. Nessuna importanza per la classifica nella sfida tra Calcio Napoli ed Udinese al San Paolo. Gli azzurri continuano l’avvicinamento alla partita contro il Barcellona mentre i friulani sono tranquilli … Leggi su 2anews

NCN_it : #NAPOLI, 1° GOL PER #POLITANO: L'EX INTER REGALA 3 PUNTI AGLI AZZURRI - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #UFFICIALE – #SERIEA, ARRIVA IL PRIMO #VERDETTO: #SPAL ARITMETICAMENTE RETROCESSA - NCN_it : #UFFICIALE – #SERIEA, ARRIVA IL PRIMO #VERDETTO: #SPAL ARITMETICAMENTE RETROCESSA - milanista81 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Napoli, Gattuso: 'Questo non è calcio, è altro sport! Calciatori non sono robot' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TWEET - Napoli-Udinese, Giuliani: 'Ho fatto fatica ad arrivare a fine partita senza dormire...' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Affare Osimhen, ecco perchè il Napoli è inattaccabile... CalcioNapoli24 Napoli Udinese 2-1: Politano regala i tre punti a Gattuso

Primo tempo equilibrato al San Paolo, con un Udinese per niente passiva e sempre pericolosa in fase di ripartenza. La partita la fa il Napoli, che al minuto 7' ha una buona occasione per passare in va ...

Alvino: “Nel calcio non si vince ai punti (Milan) ma segnando un gol in più degli avversari”

Carlo Alvino ha commentato il match da poco conclusosi che ha visto gli azzurri imporsi sull’Udinese per 2 reti ad 1. Questo il commento del giornalista su Twitter: “Politano regala un sorriso al Napo ...

Primo tempo equilibrato al San Paolo, con un Udinese per niente passiva e sempre pericolosa in fase di ripartenza. La partita la fa il Napoli, che al minuto 7' ha una buona occasione per passare in va ...Carlo Alvino ha commentato il match da poco conclusosi che ha visto gli azzurri imporsi sull’Udinese per 2 reti ad 1. Questo il commento del giornalista su Twitter: “Politano regala un sorriso al Napo ...