Cagnolino gettato in un sacco della spazzatura: Spillo è vivo per miracolo e cerca casa (Di domenica 19 luglio 2020) Dal cassonetto provenivano dei guaiti. Un passante incuriosito si è avvicinato e ha scoperto un Cagnolino dentro un sacchetto dell’immondizia giallo, insieme a carte sporche e resti di cibo. Spillo, questo il nome dato all’animale, è vivo per miracolo, grazie al suo intervento.Il cane ha circa dieci anni e si trova adesso affidato alle cure dell’associazione “Animalisti italiani”. Il passante, dopo il ritrovamento, ha allertato i carabinieri, che hanno portato l’animale al canile sanitario della Muratella.L’associazione sta cercando nuovi padroni per lui, che pesa quasi 5 chili. ”È bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti”, scrive una volontaria dell’associazione su Facebook. Avviate indagini per ... Leggi su huffingtonpost

