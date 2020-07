Cagliari, Joao Pedro: “Finalmente il gol. Non segnavamo da troppo. Ora chiudiamo al meglio la stagione” (Di domenica 19 luglio 2020) Pari in rimonta per il Cagliari che acciuffa l'1-1 finale in casa contro il Sassuolo. Al gol di Caputo ha risposto Joao Pedro, tornato ad esultare dopo un lungo periodo di astinenza personale e di squadra. Il brasiliano ha parlato dopo la gara come riporta il sito ufficiale del club sardo tirando un sospiro di sollievo per la marcatura e per aver pareggiato in 10 una gara che si era messa in salita.Joao Pedro: "Finalmente il gol. Vogliamo chiudere al meglio la stagione"caption id="attachment 994093" align="alignnone" width="681" Joao Pedro (getty images)/caption"Finalmente è arrivato anche il gol, da troppo tempo non segnavo e soprattutto non lo faceva la squadra", ha esordito Joao Pedro. "Contro ... Leggi su itasportpress

MatrizSport : Cagliari 1-1 Sassuolo | Joao Pedro replica a Caputo: pari con il Sassuolo | Serie A TIM - ansacalciosport : Serie A: Cagliari-Sassuolo 1-1. I gol sono stati realizzati da Caputo e Joao Pedro | #ANSA - Cagliari_1920 : Astinenza finita: l’aiuto di Joao Pedro per lo sprint finale - CalcioNews24 : Cagliari, Joao Pedro: «Finalmente il gol. Periodo strano» - OdeonZ__ : Non basta un'ora di solo Sassuolo, il Cagliari in dieci fa 1-1 -