Cade in discesa e si infortuna: giovane trevigiana soccorsa in montagna ad Aviano (Di domenica 19 luglio 2020) Nella tarda mattinata una venticinquenne di Carbonera (Treviso) si è infortunata scendendo lungo il sentiero 986 da Casera Giais verso Casera Palussa. L’escursionista si trovava in compagnia di alcuni amici e percorrendo il sentiero è scivolata, a quota 900 metri circa, sul fondo bagnato e cosparso di felci procurandosi una forte slogatura alla caviglia che le ha impedito di proseguire il percorso. E’ stata allertata subito dalla SORES la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico che ha inviato sul posto due tecnici, tra cui un soccorritore della stazione di Maniago, che si trovavano nei pressi della casera e poi una seconda squadra che ha guadagnato quota con il mezzo fuoristrada: questi le hanno prestato i primi soccorsi. La giovane è stata trasportata per un tratto in barella fino ... Leggi su udine20

ConteAlmaviva : @GiorgioCMascion diamogli almeno una stagione in U23, poi vediamo... Ilnur cosa corre? tanto la tua giocata (ovviam… - LucaBardiani : RT @MENOZBIKE: - stefanozana : RT @MENOZBIKE: - sportparma : Bardiani Csf: Maestri cade in discesa e si frattura la scapola - rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: Sfortunata caduta in allenamento per @mircomaestri9 durante il training camp di Livigno. Scapola destra fratturata. Forz… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade discesa Pianezze, cade in discesa dalla sua mountain bike e sviene: quindicenne trasportato all'ospedale di Montebelluna Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana Incidente sul Gran Sasso, cade durante un’arrampicata. Interviene il Soccorso Alpino

Teramo. Nonostante le condizioni meteo un po’ incerte, ieri non sono purtroppo mancati gli incidenti in montagna. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti intorno alle 13:00 sulla ...

Bomba d’acqua, allagamenti e scoperchiata casa riposo

Pioggia, vento, allagamenti, tettoie scoperchiate e alberi caduti. Una bomba d’acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d’aria. I vigi ...

Teramo. Nonostante le condizioni meteo un po’ incerte, ieri non sono purtroppo mancati gli incidenti in montagna. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti intorno alle 13:00 sulla ...Pioggia, vento, allagamenti, tettoie scoperchiate e alberi caduti. Una bomba d’acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d’aria. I vigi ...