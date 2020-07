Bufera su esponente della Lega che ha usato l’immagine di Luciano De Crescenzo: azioni legali in vista (Di domenica 19 luglio 2020) Una vera e propria Bufera quella che si è venuta a creare in queste ore attorno ad esponente della Lega, vale a dire Severino Nappi, il quale ha deciso di utilizzare l’immagine di Luciano De Crescenzo sui social senza l’approvazione della famiglia. Il famosissimo volto della città partenopea, infatti, è stato in queste ore il protagonista assoluto di un contenuto social che associa inevitabilmente il suo nome a quello del Carroccio, al punto che la reazione della famiglia dell’ingegnere e filosofo scomparso un anno fa promette ora azioni Legali. Dunque, dopo alcuni riscontri riguardanti la discussione a distanza tra Salvini e Scanzi, da noi documentata questa ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Bufera esponente Bufera su esponente della Lega che ha usato l’immagine di Luciano De Crescenzo: azioni legali in vista Bufale.net Castelli: “Ristoratori cambino mestiere”. Bufera sul viceministro M5s

Tra le varie categorie colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria, i ristoratori sono, insieme agli albergatori, una delle più colpite. Diversi fattori, tra cui la paura, tengono ancora moltis ...

"Pochi clienti? I ristoratori cambino mestiere": bufera sul viceministro Castelli

"Se i ristoratori non ce la fanno, cambino mestiere". E' bufera sul viceministro dell'Economia Laura Castelli dopo la sua dichiarazione al Tg2 Post. "Questa crisi ha spostato domanda e offerta, le per ...

