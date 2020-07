Bufera per la Ferragni agli Uffizi, il direttore taglia corto: «Migliaia hanno visto per la prima volta le nostre opere. Contro di lei maschilismo e snobismo» (Di domenica 19 luglio 2020) Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, è tornato sulla questione Chiara Ferragni dopo un giorno di polemiche. Secondo Schmidt, il vero problema non è la pubblicazione della foto di Ferragni sulla pagina Instagram del museo – e quindi la caccia all’influencer – ma lo «snobismo» di alcuni, specialmente in Italia. «Le stories di Chiara Ferragni sugli Uffizi hanno avuto 550 mila apprezzamenti in poche ore – spiega Schmidt in un’intervista a Repubblica -per lo più da persone che per la prima volta stabilivano una relazione emozionale col nostro patrimonio. E sotto il nostro post, nell’arco di 24 ore, abbiamo avuto 2 ... Leggi su open.online

