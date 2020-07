Buckingham Palace esclude principe Andrea, papà della sposa, dalle foto ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) A distanza di un giorno dalla cerimonia a Windsor, tenuta in forma privata e nel rispetto del distanziamento sociale, sono state pubblicate le foto ufficiali del matrimonio tra la nipote della regina Elisabetta II, la principessa Beatrice, e l’imprenditore di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi.Nelle foto la Regina col consorte Filippo, ma non vi è traccia dei genitori della sposa, pur presenti alle nozze: Sarah Ferguson e il principe Andrea, che ha lasciato ogni incarico pubblico a novembre, travolto dallo scandalo del miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein. Andrea ha accompagnato la figlia all’altare, ma Buckingham Palace ha deciso di non includerlo nelle ... Leggi su huffingtonpost

A distanza di un giorno dalla cerimonia a Windsor, tenuta in forma privata e nel rispetto del distanziamento sociale, sono state pubblicate le foto ufficiali del matrimonio tra la nipote della regina ...

La nipote di Elisabetta II si sposa con l’abito e la tiara della regina

Per la cerimonia nuziale uno storico vestito degli anni 60 donato dalla nonna sovrana. Il principe Andrea assente dalle foto ufficiali Particolare l’outfit di Beatrice di York per il suo matrimonio: u ...

