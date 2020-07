“Britney Spears sta soffrendo perché i suoi medicinali hanno smesso di funzionare”, la rivelazione di TMZ (Di domenica 19 luglio 2020) In queste settimane Britney Spears è tornata sulla bocca di tutti e non perché ha pubblicato un nuovo album, ma per il movimento #FreeBritney nato dai fan che vorrebbero la propria beniamina “libera” dal padre che da anni gestisce le sue finanze e la sua vita. “La verità è che Britney sta soffrendo. I suoi medicinali hanno smesso di funzionare e i dottori hanno problemi a trovare la giusta combinazione. Fonti con conoscenza diretta ci hanno riferito che non é facile gestirla. A volte si lamenta e vorrebbe più libertà. Purtroppo la verità è che non riesce a stabilizzare la sua malattia mentale. Ci sono tantissimi effetti collaterali che la stanno danneggiando, Kevin ... Leggi su bitchyf

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - Fantasy92 : ho sognato di truccare Britney Spears e ora sono triste perché non è successo davvero - Yeah_ItsRoberta : RT @Minerva0010: #FreeBritney La Spears da anni è stata privata della possibilità di gestire in autonomia il proprio denaro e la sua vita p… - _torschluspanik : Esatto bravissima, streammate tutti toxic di britney spears, quella sì che è una bella canzone ?????? - oreotorinco : Lo riferisce il sito del quotidiano Libertà, sostenendo che l'artista – molto popolare negli Usa e diffusasi in Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : “Britney Spears BMW R 1250 GS HP: la prova su strada e in fuoristrada La Stampa