Brescia – Tragedia in piscina, muore bimbo per un malore (Di domenica 19 luglio 2020) Tragedia a Brescia domenica 19 luglio: nel pomeriggio è morto un bimbo di 7 anni che si è sentito male dopo un tuffo nella piscina comunale della città lombarda. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, il bimbo si è sentito male dopo essere entrato in acqua. Soccorso immediatamente dai bagnini presenti sul posto: hanno provato … Leggi su periodicodaily

