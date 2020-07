Brescia – Spal – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Brescia – Spal rappresenta una vera e propria “sfida salvezza” sebbene le speranze di restare in Serie A per entrambe siano oramai molto ridotte: la posizione di classifica delle due squadre è problematica, dato che sono rispettivamente ultima e penultima in classifica. La partita valida per la 34esima giornata di Serie A, il fischio d’inizio è programmato alle ore 19.30 di domenica 19 luglio 2020. Ultime dai campi Il Brescia recupera Joronen in porta, Chancellor e Papetti in difesa, con Sabelli e Martella esterni bassi, Tonali occuperà il consueto posto da playmaker, aiutato da Bjarnasson e Spalek, in attacco Torregrossa e Donnarumma. Di Biagio probabilmente presenterà una formazione molto simile a quella vista contro l’Inter, ... Leggi su giornal

