Brescia -Spal – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di domenica 19 luglio 2020) Allo stadio Rigamonti di Brescia alle ore 19:30 andrà in scena Brescia – Spal, gara valevole per la 34° giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si contendono l’ultimo posto in classifica, attualmente occupato dalla Spal, che ha totalizzato solo 19 punti in questo campionato, e dopo 3 anni ormai è quasi certa della retrocessione in Serie B. Non è andata diversamente al Brescia, che ha totalizzato solo 2 punti in più degli avversari, ed anche loro sembrano ormai condannati a tornare in B. I padroni di casa hanno subito ben 18 gol nelle ultime 5 giornate, totalizzando una sola vittoria e 4 sconfitte. Pesanti le sconfitte con Inter e Atalanta subendo 6 gol in entrambi i match. La Spal ne ha subiti 17 di gol, ma nelle ultime 6, e vanta ... Leggi su giornal

