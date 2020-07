Brescia-Spal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Brescia e Spal si sfidano al Rigamonti per evitare l’ultimo posto. Le due compagini hanno pochissimo da chiedere al campionato e nella 34° giornata di Serie A 2019/2020 sembrano sfidarsi più per evitare l’ultima piazza che altro. I lombardi con 21 punti hanno due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Di Biagio che è reduce da quattro sconfitte di fila. Sono solo tre invece i K.O consecutivi del Brescia capace di battere il Verona il 5 luglio. Alle ore 19.30 di domenica 19 luglio si disputerà l’incontro, diretta televisiva su Sky Calcio 4 anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go. Leggi su sportface

