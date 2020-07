Brescia-Spal, le probabili formazioni del match (Di domenica 19 luglio 2020) Al “Mario Rigamonti”, Brescia-Spal scendono in campo per la trentaquattresima giornata di campionato: le probabili formazioni dello scontro salvezza Allo stadio “Mario Rigamonti” si affrontano Brescia-Spal nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Stando alla classifica, è l’ultima spiaggia per le Rondinelle – penultime in classifica – di rimettersi in corsa per la salvezza e giocarsela nelle ultime quattro giornate. Obbligo dei tre punti in questa sfida e speranza di un risultato incoraggiante dalla sfida tra Genoa-Lecce (magari un pareggio). In caso di ko questa sera e contemporanea vittoria del Grifone, potrebbe arrivare anche la matematica retrocessione in B. Nell’ultimo il turno, ... Leggi su zon

