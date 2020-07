Brescia-Spal 0-1, il gol fortuito di Dabo porta in vantaggio gli ospiti (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Spal in vantaggio al 42′ contro il Brescia nello scontro diretto dello stadio Rigamonti, per evitare l’ultimo posto tra le due formazioni ormai ad un passo dalla retrocessione. Dopo una grande apertura dal limite dell’area, Bryan Dabo stoppa il pallone e si ritrova a tu per tu con il portiere avversario, ma in posizione defilata. Il giocatore biancoceleste prova a calciare, colpendo Joronen, nel rimpallo la sfera finisce su un ginocchio del calciatore di origine francese e si insacca alle Spalle dell’estremo difensore del club lombardo. Leggi su sportface

