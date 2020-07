Brescia: bimbo di 7 anni annega in piscina comunale (Di domenica 19 luglio 2020) Non c’è stato nulla da fare per il bambino annegato oggi pomeriggio presso la piscina comunale di Brescia. Secondo la ricostruzione dell’accaduto fornita dall’Ansa, il bimbo di 7 anni si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua ed è stato prontamente soccorso dai bagnini che hanno tentato di rianimarlo. Inutile anche la corsa presso il pronto soccorso degli Spedali civili, dove è stato constatato il decesso del bambino di origini straniere. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per capire se la morte potesse essere evitata. Giugliano: bimbo di 4 anni annega nella piscina di casa Varcaturo, Giugliano: un ... Leggi su blogo

