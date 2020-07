Brescia, bambino di 7 anni muore annegato davanti ai genitori nella piscina comunale (Di domenica 19 luglio 2020) bambino di 7 anni morto annegato nella piscina comunale È morto dopo il ricovero il bambino di 7 anni finito sott’acqua in piscina a Brescia. Il bambino era arrivato a bordo vasca assieme alla mamma, al papà e al fratello maggiore. Inutile l’intervento dei bagnini. Trasportato al Civile di Brescia il bambino, di origini straniere, è morto in reparto senza riprendere conoscenza. Del caso si stanno occupando gli agenti della Squadra Volante e della Scientifica della Questura coordinati dal magistrato che dovrà stabilire se vi siano delle responsabilità. Leggi su tpi

