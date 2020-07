Brescia, auto travolge uomo a cavallo: 63enne in gravi condizioni, morto l’animale (Di domenica 19 luglio 2020) Incidente questa mattina a Lonato del Garda (Brescia) dove un’auto ha travolto un cavallo e l’uomo che era in sella. L’animale è morto dopo essere finito sul parabrezza della vettura. gravissimo l’uomo di 63 anni sbalzato dalla sella e trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia una Seat scura ha investito animale e cavaliere per cause ancora da accertare lungo via Brodena mentre attraversavano la strada stessa. Era in corso una escursione alla quale stavano prendendo parte anche un altro cavaliere con un secondo animale, che sarebbero riusciti ad attraversare la strada tranquillamente. Poi l’impatto, la richiesta di soccorsi e il trasporto di urgenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

