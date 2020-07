Borsellino: Provenzano, ‘legame antico tra mafia ed potere politico’ (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – “E’ un legame antico quello tra mafia e potere pubblico, anche negli appalti. E noi abbiamo il dovere di interrompere questo circolo vizioso”. E’ il monito del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, arrivato in via D’Amelio per commemorare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. “Siamo stati molto attenti in questo passaggio nelle procedure per gli investimenti a garantire, con il lavoro prezioso del ministro Lamorgese il più efficace controllo di legalità – dice – questa è una sfida per le istituzioni”.L'articolo Borsellino: Provenzano, ‘legame antico tra mafia ed potere politico’ ... Leggi su meteoweb.eu

"Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D'Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, ...

Borsellino: Provenzano, ‘io qui per prima volta in veste istituzionale, venivo da cittadino’

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) – “Sono qui per la prima volta in veste istituzionale, ma venivo sempre da cittadino, da quando ero piccolo, per ricordare il giudice Paolo Borsellino”. Sono le parole del ...

"Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosione in via D'Amelio a Palermo spezzava la vita di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, ...