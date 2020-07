Borsellino: Perilli, 'indelebile simbolo lotta alla mafia' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Ricordare oggi Paolo Borsellino, a 28 anni dall'attentato mafioso in via D'Amelio che gli costò la vita insieme a cinque agenti della sua scorta, vuol dire ricordare un simbolo indelebile della lotta alla mafia". Così, in una nota, il presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato, Gianluca Perilli. "Insieme a Giovanni Falcone, Borsellino resta un esempio per tanti giovani, e non solo. La nostra vicinanza va alle famiglie di Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina nella consapevolezza che il loro sacrificio non sarà mai dimenticato e resterà per tutti un modello di fedeltà ai valori più alti ... Leggi su liberoquotidiano

